Travis Kelce’nin eski sevgilisi Kayla Nicole, nişan haberine sessiz kalmadı

Aylardır konuşulan bir aşk, artık resmileşti. Geçtiğimiz günlerde, bir süredir dünyanın en çok merak edilen çifti olan Taylor Swift ve Travis Kelce, sosyal medya hesaplarından nişanlandıklarını duyurdu. Bu mutlu haberin ardından, gözler hemen Travis'in eski sevgilisi Kayla Nicole'a çevrildi.

2017'de başlayıp 2022'de sona eren beş yıllık bir ilişki yaşamış olan Kayla, Travis'in Taylor'la olan aşkının başlangıcında da gündemden düşmemişti. Sessizliğini koruyan Kayla, nişan haberinin duyurulduğu gün dikkat çekici bir paylaşım yaptı. Oyuncu Tracee Ellis Ross'un sözlerini alıntılayarak; "Mutluluk geçici, neşe ise köklü ve kalıcıdır," dedi. Bu sözlerin üstüne ise, yıllar önce okuduğu bir kitaptan bahsetti ve "Benim de ulaşmayı hedeflediğim şey bu" notunu ekledi.

Mirror'ın haberine göre Kayla Nicole zorlu bir süreçten geçtiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Eski ilişkisi ve Travis'in yeni aşkı yüzünden sürekli karşılaştırıldığını daha önce de dile getirmişti. Hatta bir röportajında, "Ben gökyüzünün mavi olduğunu bile yazsam, eski ilişkimle ilgili yorumlar geliyor" diyerek yaşadığı baskıyı ve bu durumun onu ne kadar üzdüğünü anlatmıştı.

Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock