Natalie Badura, Muhammet Çelik ile tanışma hikâyesini şöyle anlattı: Bir DJ dinlemek ve güzel içkiler içmek istediğimiz için bu kokteyl bara gittik. Ben iki erkek arkadaşımla birlikteydim ve Muhammet, güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. İlk başlarda benimle konuşmaya çok utanıyordu. Çünkü pek İngilizce konuşamıyordu, ben de Türkçe konuşamıyordum. Ertesi sabah uyandığımda Instagram'da onun "Nereye gittin?" diye sorduğu bir mesajla karşılaştım. Çok daha sonra gördüm ve sonunda cevap verdiğimde, karşılıklı sohbet etmeye başladık.
Translate ile anlaşıp evlendiler
ABD'li Natalie Badura, tatile geldiği Bodrum'da tanıştığı Türk güvenlik görevlisi Muhammet Çelik'e âşık oldu. Türkçe bilmeyen Badura ile İngilizce bilmeyen Çelik, ilişkilerini translate ile geliştirip, bir ay içinde nikâh masasına oturdu
ABD'li Natalie Badura, tatil için Bodrum'a geldi. 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Badura, bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Muhammet Çelik'e âşık oldu.
Türkçe bilmeyen Natalie Badura ile İngilizce bilmeyen Muhammet Çelik'e âşık olduğunu translate aracılığıyla ilan etti. Çelik'in Badura'nın duygularının karşılıksız olmadığını söyleyince aralarında bir ilişki başlaması uzun sürmedi.
İlişkilerini, ellerinde telefonla sürekli çeviri yaparak yaşayan Natalie Badura ile Muhammet Çelik, evlenmeye karar vererek, geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturdu.
4 bin 100 lira tutan nikâh işlemiyle evlenen Natalie Badura ile Muhammet Çelik, duygularını; "Bazen aşk mükemmel zamanlamayı beklemez" şeklinde dile oturdu.