Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Translate ile anlaşıp evlendiler

        Translate ile anlaşıp evlendiler

        ABD'li Natalie Badura, tatile geldiği Bodrum'da tanıştığı Türk güvenlik görevlisi Muhammet Çelik'e âşık oldu. Türkçe bilmeyen Badura ile İngilizce bilmeyen Çelik, ilişkilerini translate ile geliştirip, bir ay içinde nikâh masasına oturdu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 13:33 Güncelleme: 10.08.2025 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Translate ile anlaşıp evlendiler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'li Natalie Badura, tatil için Bodrum'a geldi. 34 yaşındaki sosyal medya fenomeni Badura, bir barda güvenlik görevlisi olarak çalışan 26 yaşındaki Muhammet Çelik'e âşık oldu.

        Türkçe bilmeyen Natalie Badura ile İngilizce bilmeyen Muhammet Çelik'e âşık olduğunu translate aracılığıyla ilan etti. Çelik'in Badura'nın duygularının karşılıksız olmadığını söyleyince aralarında bir ilişki başlaması uzun sürmedi.

        İlişkilerini, ellerinde telefonla sürekli çeviri yaparak yaşayan Natalie Badura ile Muhammet Çelik, evlenmeye karar vererek, geçtiğimiz günlerde nikâh masasına oturdu.

        4 bin 100 lira tutan nikâh işlemiyle evlenen Natalie Badura ile Muhammet Çelik, duygularını; "Bazen aşk mükemmel zamanlamayı beklemez" şeklinde dile oturdu.

        REKLAM

        TANIŞMA HİKÂYESİNİ ANLATTI

        Natalie Badura, Muhammet Çelik ile tanışma hikâyesini şöyle anlattı: Bir DJ dinlemek ve güzel içkiler içmek istediğimiz için bu kokteyl bara gittik. Ben iki erkek arkadaşımla birlikteydim ve Muhammet, güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. İlk başlarda benimle konuşmaya çok utanıyordu. Çünkü pek İngilizce konuşamıyordu, ben de Türkçe konuşamıyordum. Ertesi sabah uyandığımda Instagram'da onun "Nereye gittin?" diye sorduğu bir mesajla karşılaştım. Çok daha sonra gördüm ve sonunda cevap verdiğimde, karşılıklı sohbet etmeye başladık.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Natalie Badura
        #Muhammet Çelik
        #BODRUM
        #aşk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa