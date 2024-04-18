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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Transformers One'ın fragmanı uzaydan yayınlandı

        Transformers One'ın fragmanı uzaydan yayınlandı

        Paramount Pictures, Chris Hemsworth'ün Optimus Prime'ı seslendirdiği Transformers One'ın fragmanını uzayda yayınladı. Animasyon filminin oyuncu kadrosunda Hemsworth'ün yanı sıra, Scarlett Johansson, Keegan Michael Key, Jon Hamm ve Laurence Fishburne yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 17:34 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:36
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        Fragmanı uzaydan yayınlandı
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        Paramount Pictures, Transformers One'ın fragmanını, uzayın uçsuz bucaksız boşluğunda başarıyla yayınladı.

        Paramount, filmin yıldızı Chris Hemsworth'un Instagram hesabı üzerinden uzay aracının fırlatılışını ve ardından fragmana ilk bakışı canlı olarak aktardı.

        Başrollerini Chris Hemsworth ve Scarlett Johansson'ın paylaştığı animasyon filmi, bizi Transformer'ların ana gezegeni Cybertron'a geri götürüyor.

        Öte yandan Transformers One, 40 yıl sonra çekilen ilk animasyon Transformers filmi.

        Transformers markasının 40. yıl dönümünü kutlamak için çekilen film, Optimus Prime ve Megatron'un kardeş ve müttefikken nasıl ezeli düşman haline geldiklerini anlatıyor.

        Fragman, robotların araçlara dönüşme güçlerini ilk kez nasıl kazandıklarını gösteriyor.

        Daha genç bir izleyici kitlesine yönelik film, sıkı Transformers hayranlarına da hitap edecek.

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        #Transformers One
        #Transformers One fragman
        #uzaydan fragman
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