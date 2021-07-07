Transformes filmi oyuncuları kimler? Transformers filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünde birçok ünlü ismin yer aldığı Transformes filmiyle ilgili merak edilenler haberimizde...

TRANSFORMES FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anthony Anderson, Hugo Weaving, Josh Duhamel, Shia LaBeouf, Megan Fox

TRANSFORMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Çok uzun zaman önce, çok uzaklardaki Cybertron gezegeninde bir savaş başlamak üzeredir. Burası başka yapılara bürünebilen robotların dünyasıdır. Her yerde olduğu üzere bu gezegende de robotlar da iyiler ve kötüler olarak ayrılmaktadırlar. Kendilerince başka amaçlar uğrunda mücadele eden bu Transformerlar, gezegenin yakıtı biterken uzay ortamındaki diğer yakıt kaynaklarının arayışına girerler. Hal böyleyken bu arayış onları Dünya’ya kadar yönlendirecektir...