Transferde son gün!

Süper Lig kulüpleri için kritik gün... Transfer dönemi, bugün kapanacak. Kulüpler, gece 00:00'a kadar son hamlelerini gerçekleştirecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere takımlarda hareketlilik sürüyor. Hem gidenler hem gelenler olacak. Taraftarları heyecan dolu bir gün bekliyor.

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi (ara transfer dönemi) ise 12 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek.