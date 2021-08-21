2021-2022 yaz transfer döneminin sonu için geri sayım başladı. Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği dönemle ilgili gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrilmiş durumdaydı. İşte konuyla ilgili ayrıntılar ve son durum...



2021 2022 transfer sezonu ne zaman bitiyor?

Toplantıda alınan karara göre,10 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil döneminin 1 Eylül'de sona ereceği kaydedildi.