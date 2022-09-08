Trakya'nın asırlık eğlencesi 112'nci kez kuruldu

Trakya'da 112'nci kez kurulan, yörede Pavli olarak anılan Pehlivanköy Panayırı kuruldu.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Sultan II. Abdülhamid'in fermanıyla 1910 yılında kurulan ve bugüne kadar devam ettirilen Pehlivanköy Panayırı'nın açılış töreninde, etkinliğin 112 yıldır sürdürülmesinin emek gerektirdiğini söyledi.
Ekici, panayırın uluslararası alana taşınması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel de Sultan II. Abdülhamid'in fermanıyla bölge halkının birlik ve beraberliğinin sağlanması amacıyla kurulan panayırın, Trakya'nın en eski ve ayakta kalan tek panayırı olduğunu bildirdi.
Panayırın bölge halkı için çok önemli olduğunu vurgulayan Açıkel, şunları kaydetti:
"Panayırımız 400 esnafın katılımı ile 110 dönümlük bir alanda kurulmakta olup, bölge halkının yetiştirdiği, ürettiği, satışa sunduğu, hasat sonu eğlendiği, mevsimlik ve yıllık ihtiyacını karşıladığı büyük bir eğlence ve alışveriş merkezidir. Her yıl büyük ilgiyle beklenen panayırımız bölge halkının eğlence ve alışveriş ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürürken bir yandan da geleneklerin kültürün yaşatılmasında da önemli rol üstlenmektedir. Bölgenin sosyal ve kültürel değerlerine de katkılar sunmaktadır."
Programda CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından halk oyunları ile mehteran ekibi gösteri sundu. Vali Ekici ve beraberindekiler daha sonra panayırın açılış kurdelesini kesti.
Pehlivanköy Panayırı, 11 Eylül Pazar gününe kadar açık kalacak.
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