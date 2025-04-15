Trafo hırsızına 8 yıl 4 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da, trafonun bakır kablolarını çalan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun regülasyonları çerçevesinde hizmet veren Dicle Elektrik'in hizmet bölgesinde yer alan Şanlıurfa'da 3 bin 823 iş yerine ev sahipliği yapan Evren Sanayi Sitesi ile Akabe TOKİ konutlarına enerji sağlayan trafo binasına yönelik 2 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşen hırsızlık girişimi bu kez ağır cezayla sonuçlandı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, sanık M.F. levye ile trafo binasının kapısını levye ile kırarak içeri girmiş ve bakır kabloları sökerek elektrik sistemine ciddi zarar vermişti. Bu müdahale, Evren Sanayi Sitesi'ndeki 3 bin 823 iş yerinin üretim faaliyetlerini durma noktasına getirirken Akabe TOKİ'deki 5 bin 177 abonenin de uzun süre elektriksiz kalmasına neden olmuştu.

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Dicle Elektrik avukatlarının suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma sonunda yakalanan sanık M.F. hakkında mahkeme, "Kamu malına zarar vermek" suçundan 2 yıl 1 ay, "Nitelikli hırsızlık" suçundan ise 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

.png Dicle Elektrik'in olaya ilişkin açıklamasında, enerji altyapısına yapılan müdahalelerin yalnızca maddi değil, aynı zamanda hayati riskler de oluşturduğu vurgulandı. Açıklamada, "Şebekeye bu tür müdahaleler, kesintisiz enerji arzını etkilerken aynı zamanda vatandaşların can ve mal güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Bu nedenle ne amaçla olursa olsun şebekelere müdahale edilmemelidir" denildi. Öte yandan Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Yayıklı Mahallesi'nde de tarımsal sulamadan kaynaklanan kesintiyi bahane eden bazı kişiler, trafo binasının kilidini kırarak izinsiz şekilde şebekeye müdahalede bulundu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrasında Dicle Elektrik avukatları, bu kişiler hakkında "yetkisiz alana girme" ve "başka insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atma" suçlamalarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.