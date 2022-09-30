Trafikteki pompalı dehşette şoke eden gerekçe!

DHA'nın haberine göre, cadde ortasındaki silahlı ve sopalı kavganın, Erbey´in kardeşi M.E.E.´nin yola içecek şişesi ve çöp atması üzerine yaşandığı ortaya çıktı.

Tartışma büyüyünce Mehmet A., aracından çıkardığı sopa ile otomobildeki Bilal Can Erbey, kardeşi M.E.E. ile arkadaşı Enes Şahin'e saldırdı. Erbey de otomobilin bagajındaki pompalı tüfeği çıkarıp, kaçmaya çalışan Mehmet A.´nın cipine ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yaklaşık 1 saat sonra Yurt Mahallesi´ndeki bir sokakta yakaladı. Otomobilin bagajında ise olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan çalışmada cadde ortasındaki silahlı ve sopalı kavganın, içecek şişesinin yola atma meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.