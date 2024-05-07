Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.173,74 %-0,91
        DOLAR 32,2621 %0,01
        EURO 34,7930 %0,08
        GRAM ALTIN 2.398,76 %-0,44
        FAİZ 44,59 %-0,40
        GÜMÜŞ GRAM 28,30 %-0,62
        BITCOIN 63.581,00 %0,44
        GBP/TRY 40,5146 %-0,03
        EUR/USD 1,0779 %0,09
        BRENT 83,01 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 3.921,97 %-0,44
        Haberler Ekonomi Otomobil Trafikteki araçların 23.3 milyonu sigortalı - Otomobil Haberleri

        Trafikteki araçların 23.3 milyonu sigortalı

        Türkiye'de trafik sigortası güvencesinde bulunan araç sayısı mart sonu itibarıyla 23.3 milyonu geçti, sigortalılık oranı yüzde 79.5 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikteki araçların 23.3 milyonu sigortalı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kara yollarında meydana gelebilecek olası kazalarda, karşı tarafta oluşan zararların karşılanmasını sağlayan zorunlu trafik sigortası poliçe adedi 23 milyon 344 bin 19 oldu.

        Bu rakam Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 aracın yüzde 79.5'ini oluşturdu.

        Sürücülerin kendi araçlarını sigorta koruması altına alan ve isteğe bağlı olarak yapılan kaskoda ise poliçe sayısı mart sonunda 7 milyon 393 bin 420, sigortalılık oranı yüzde 25.18 olarak gerçekleşti.

        Trafiğe kayıtlı araçların 6 milyon 23 bin 235'inin zorunlu trafik sigortası olmadığı belirlendi.

        SİGORTALILIK ORANINDA ZİRVE OTOMOBİLLERİN

        Mart sonu itibarıyla en yüksek sigortalılık oranı yüzde 94,29 ile otomobilde görüldü. Trafiğe kayıtlı 15 milyon 498 bin 386 otomobilin 14 milyon 612 bin 765'inin zorunlu trafik sigortası bulunuyor. Otomobil grubunu yüzde 89,79 ile kamyonet, yüzde 80,94 ile özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 80,55 ile minibüs izledi.

        REKLAM

        En düşük sigortalılık oranı yüzde 35,83 ile motosikletlerde gerçekleşti. Tescilli 5 milyon 323 bin 177 motosiklet bulunurken, sigortalı motosiklet sayısı 1 milyon 907 bin 158 oldu.

        Kaskoda ise yüzde 48,28 ile en yüksek oran kamyon grubunda görüldü. Bu grupta poliçe sayısı 469 bin 357 oldu. İkinci sırada yüzde 35,04 ile otomobiller, üçüncü sırada yüzde 26,64 ile otobüsler yer aldı.

        Motosikletlerin ise yüzde 0,42'si için kasko yaptırıldı.

        Trafiğe kayıtlı araçların kasko yaptırma oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,32'den yüzde 25,18'e geriledi.

        SEDDK, HASAR MALİYET ENDEKSİ UYGULAMASINA GEÇTİ

        Son yıllarda yedek parça fiyatlarındaki artış, bedeni hasarları ve işçilik ücretini etkileyen asgari ücret ve değer kaybı maliyetlerine doğrudan etki eden araç bedellerindeki yüksek değişim sigorta şirketlerinin trafik sigortası hasar maliyetlerini önemli ölçüde etkiledi.

        Araçların daha teknolojik üretilmesi, onarım maliyetlerindeki artış nedeniyle dosya başına ödemelerde yükselişe yol açtı. Sigorta şirketlerinin 2023'ün ilk çeyreğine göre ödedikleri hasar bedeli yüzde 112 artışla 24,8 milyar liraya yükseldi.

        REKLAM

        Değişen ekonomik koşulları göz önünde bulunduran Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigortalının menfaatlerinin korunması ve hasar prim dengesinde sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla hasar maliyet endeksi uygulamasına geçti.

        Zorunlu trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde referans noktası olan bu endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.

        Yeni uygulamaya rağmen poliçe primlerinin maliyet artışlarını karşılayamaması sebebiyle serbest tarife vurgusu yapan TSB, sigorta şirketlerinin sağladıkları güvencenin maliyetini öngörülebilir ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtmak için kısa ve orta vadeli farklı çözüm önerileri üzerine odaklanıyor.

        TSB, trafik sigortasında geçilecek serbest tarifeyle hasar oranı düşük olan sigortalının daha az, hasar oranı yüksek olan sigortalının ise daha fazla prim ödeyeceği adil bir fiyatlama sisteminin oluşacağını belirtiyor.

        Birlik, trafik sigortasında eş değer parça kullanımının artırılmasıyla maliyetlerin kontrol edilmesi, doğrudan tazminle hizmet kalitesinin artırılması, sürücü davranışlarını değerlendiren ve iyi-kötü sürücü ayrımını belirginleştiren kişi temelli poliçeyle prim fiyatlarının farklılaştırılması gibi birçok başlık üzerinde çalışıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Antalya'daki teleferik kazasında istenen cezalar belli oldu
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır"
        "Kutuplaşmak yerine kucaklaşmak lazımdır"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Kadın ortağını öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Bakan Tekin'den flaş öğretmen atamaları açıklaması
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Refah: İsrail’in Gazze’de 'sınırlı operasyon' planladığı bölgenin tarihi ve önemi
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        Burcunuz tarzınız hakkında ne diyor?
        O soruya yanıt
        O soruya yanıt
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Yargıtay’ın fazla mesai kriteri
        Evlenince düzelir mi?
        Evlenince düzelir mi?
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Kredi notunda uzun ince bir yol
        Habertürk Anasayfa