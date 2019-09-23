Her şeyi kaydetti

Kadınhanı ilçesindeki bir okulda görev yapan edebiyat öğretmeni Kamil Söğüt, dün akşam saatlerinde eşi Ferhan ve 2 çocuğuyla birlikte ilçeye gittiği sırada başka bir aracın sürücüsüyle 'yol vermeme' tartışması yaşadı.

Hafif ticari araç sürücüsü Ladik Kavşağı'nda gelip ışıkta beklediği sırada aracından indi. Söğüt de o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntülerde araçtan sürücüyle birlikte inen 3 kişi, Söğüt'ün otomobilinin yanına gelip kapıyı açarak, "Biz senden yol istedik. Sağ taraftan geçilmez" dedi. Söğüt de "Sağ tarafta kamyon varken ben nasıl geçeceğim, nasıl yol vereceğim?" diye sordu. Aralarında çıkan kısa süreli tartışmanın ardından Söğüt, ''Plakanızı aldım, ben polisim'' dedi. 4 kişi, yanlarındaki kadının da iknasıyla araçlarına döndü.

'KORKSUNLAR DİYE YALAN SÖYLEMEK ZORUNDA KALDIM'

Söğüt, olay anına ait cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. 4 kişi hakkında Sarayönü Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulunduğunu belirten Söğüt, görüntüleri ise şu notla paylaştı:

'Trafikte eşim ve iki çocuğumla bu dört adam ve bir kadının tacizine maruz kaldım. Yol vermediğim için önümü kesip arabadan zorla indirmeye çalıştılar. Aslında polis değilim, ancak eşimi ve çocuklarımı tartışmadan uzak tutmak için korksunlar diye yalan söylemek zorunda kaldım.'

Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma, aracın plakasından 4 kişinin kimliğini belirleyip gözaltına aldı. 4 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken hakkında 'tehdit ve hakaret' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.