03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trafikte araç kullanırken telefon kullanmanın önüne geçilmesi için yapay zekâ destekli kamera sistemi geliştirildi. Avustralya’da bu ay devreye alınacak olan yeni teknoloji ile trafikte akıllı telefonlarını eline alıp, sürüş güvenliğini ihlal eden sürücüler tespit edilebilecek.
Yapay zekâ (Artificial Intelligence, AI) ile çalışan kamera sistemi, sürücünün elindeki cep telefonunu algılayıp, fotoğrafını çekebiliyor. Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyalet hükümetinin devreye alacağı sistemle, 2023 yılına kadar 135 milyon kontrol kontrol yapılması planlanıyor.
ÖNCE UYARI MEKTUBU, ARDINDAN CEZA
NSW Ulaştırma Departmanı’nın paylaştığı videoya göre göre telefon kullanımını algılayan kameralar, gündüz veya gece, herhangi bir hava veya hız bölgesinde çalışabiliyor.
Bu ay aktif olarak kullanılmaya başlanacak olan sisteme sürücülerin de uyum sağlayabilmesi için ilk 3 ay boyunca, kameraların tespit ettiği telefon kullanan sürücülere sadece uyarı mektupları gönderilecek.
3 aylık bu geçiş döneminin ardından trafikte telefon kullanırken kameralara yakalanan sürücülere 5 ceza puanı, ayrıca 344 Avustralya Doları (yaklaşık 1352 TL) para cezası verilecek. Bu ceza puanı 10’a kadar çıkarılabilecek.
Avustralya’da sürücülere uygulanan ceza puanı sisteminde, toplam 13 ceza puanı alan sürücülerin ehliyeti iptal ediliyor.
Geçen yıldan bu yana yapay zeka destekli kameralarla test edilen sistem, 100 binden fazla sürücünün trafikteyken cep telefonu kullandığını tespit etmiş.
Yaptıkları araştırmalarda kamuoyunun yüzde 80'lik oranla trafikteyken cep telefonu kullanımını engellemek için kamera tespit sistemlerini desteklediğini belirten NSW'nin Karayolu Güvenliği Merkezi Ulaştırma Müdürü Bernard Carlon, “Bu kamera sistemi 5 yıl içinde ölümle veya ciddi yaralanmayla sonuçlanabilecek 100 kazayı önleyebilir” dedi.
TÜRKİYE'DE CEZASI 235 TL
Hatırlatmakta fayda var: Türkiye’de trafikte seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 235 TL idari para cezası uygulanıyor. Bu para cezasına ek olarak sürücüye 10 ceza puanı kesiliyor. Cep telefonu ile benzeri haberleşme cihazlarının sürücüler tarafından çeşitli elektronik sistemler vasıtasıyla ele alınmadan kullanılıyor olması halinde bu cezalar uygulanmıyor.
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