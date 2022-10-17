Trafikte husumetlisini öldürmüştü! İyi halden 15 yıl!
Bursa'da, trafikte husumetlisi Mirali Göreşçi´yi tabancayla başından vurarak öldüren Mehmet Bayram ve ona yardım ettiği belirtilen Barış Satır, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında `iyi hal´ ve ` Haksız tahrik´ indirimi uygulayan mahkeme heyeti, Bayram´ın cezasını 15 yıla, Satır´ın cezasını ise 7.5 yıla indirdi
Trafikte husumetlisini öldürmüştü! İyi halden 15 yıl!
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DHA
Bursa'da olay, geçen yıl mayıs ayında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi´nde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Mehmet Bayram (38) ile para meselesi yüzünden husumetli olduğu Mirali Göreşçi (31) trafikte karşılaştı.
TRAFİKTE HUSUMETLİSİYLE KARŞILAŞTI
DHA'da yer alan habere göre Mirali Göreşçi, kullandığı hafif ticari araçla İzmir Yolu Caddesi´nde dönüş yapmak için yavaşladığında, Mehmet Bayram otomobiliyle yanına yaklaştı.
CAMI AÇIP ATEŞ ETTİ
Camı açan Mehmet Bayram, Mirali Göreşçi´ye ateş edip, uzaklaştı. Mermilerden birinin başına isabet ettiği Göreşçi, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi´nde 18 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan Mehmet Bayram ile ona yardım ettiği belirtilen yanındaki Barış Satır (25) tutuklandı.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ
Mehmet Bayram ile Barış Satır hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bayram ile Satır, Bursa 13´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasına çıktı. Ölen Mirali Göreşçi'nin babası Ali Göreşçi ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ
Son sözü sorulan Mehmet Bayram, "Maktulle aramızda daha önce kiralayıp kaza yaptıkları aracın masrafları yüzünden sorun vardı. Kendisine 2 bin lira vermeme rağmen benden ısrarla para istiyordu. Bunun üzerine maktulle iletişimimi kestim. Olay günü diğer sanıkla seyir halindeyken maktul trafikte yolumuzu kesti. Bir süre eylemine devam eden maktulün elinde silah gördüm.
"AMACIM YARALAMAK VE VURMAK DEĞİLDİ"
Öldürmesinden korktum. Maktulün peşimizi bırakması için araçta bulunan silahla camdan dışarı bir el ateş ettim. Benim yaralama kastım yoktu. Amacım yaralamak ya da vurmak değildi" dedi.
Pişman olduğunu söyleyen Bayram, ailesinin mağdur olduğunu, Mirali Göreşçi´yi öldürme kastının olmadığını, olay günü korkutmak için bir el ateş ettiğini söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi.
"VURULDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"
Mirali Göreşçi´nin, trafikte bir süre yollarını kesmeye çalıştığını ileri sürerek, "Mehmet Bayram paspasın altındaki silahı alarak camdan dışarı ateş ettikten sonra yolumuza devam ettik. Maktulün vurulduğunu eve geldikten sonra sosyal medyadan öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum" yönündeki ifadesini tekrarlayan Barış Satır da kimseyi öldürme kastıyla hareket etmediğini belirtip, beraatini ve tahliyesini istedi.
ÖNCE MÜEBBET, SONRA `İYİ HAL´ İNDİRİMİ
Toplanan delilleri göz önüne alan mahkeme heyeti, Mehmet Bayram ile Barış Satır´a önce `Kasten adam öldürmek´ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet daha sonra Mehmet Bayram´a verdiği müebbet hapis cezasını `haksız tahrik´ uygulayarak 18 yıla, `iyi hal´ indirimi yaparak 15 yıla düşürdü. Barış Satır´ın da müebbet hapis cezası, `Yardımcı olma ve arabayı temin etmek´ suçlamasıyla önce 12 yıla, ardından `Haksız tahrik´ten 9 yıla düşürüldü. `İyi hal´ indirimi de uygulayan heyet, Satır´a 7.5 yıl hapis cezası verdi.
İKİNCİ SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Mehmet Bayram´ın tutukluluk haline karar veren mahkeme heyeti, cezaevinde yattığı süreyi dikkate alıp Barış Satır´ın yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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