Acı bilanço! 5 ayda728 kişi!

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Mayıs ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Bir ay boyunca Türkiye genelinde vuku bulan 42 bin 259 kazada 27 bin 41 kişi yaralanırken, 195 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 270’i ‘Hayvana çarpma’ sonucu, 228'i de zincirleme şeklinde meydana geldi.
Yılın ilk 5 ayında ise Türkiye genelinde vuku bulan 186 bin 556 kazada 728 kişi hayatını kaybetti. 101 bin 755 kişi ise yaralandı. Kazalardan 72 bin 146'sına sürücü kusuru sebep olurken, 8 bin 301’i de yaya kusurundan kaynaklandı. 5 aylık dönemdeki kazalardan 2 bin 101'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen 668 150 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.
Resmi verilere göre, yılın ilk 5 ayında Ankara'da 39, Bursa'da 27, İstanbul'da 47 ve İzmir'de 27 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2 bin 662 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 3 bin 664 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa'da geçtiğimiz Mayıs ayında 701 yaralamalı kaza vuku buldu. Bu kazalarda 4 kişi olay yerinde hayatını 4 kaybederken yaralanan 995 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.
KURAL TANIMAZLARA CEZA YAĞDI
Geçtiğimiz 5 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 8 milyon 258 bin 461 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Bu cezalardan 6 milyon 759 bin 757'si güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 73 bin 688 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 509 bin 643 araç ise trafikten men edildi. Yılın 5 aylık ödeminde 100 ceza puanını dolduran 2 bin 788 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 5 kez hız limitini aşan 9 bin 441 sürücüye de gerekli cezalar kesildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!