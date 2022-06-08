Acı bilanço! 5 ayda728 kişi!

İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, geçtiğimiz Mayıs ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Bir ay boyunca Türkiye genelinde vuku bulan 42 bin 259 kazada 27 bin 41 kişi yaralanırken, 195 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 270’i ‘Hayvana çarpma’ sonucu, 228'i de zincirleme şeklinde meydana geldi.

Yılın ilk 5 ayında ise Türkiye genelinde vuku bulan 186 bin 556 kazada 728 kişi hayatını kaybetti. 101 bin 755 kişi ise yaralandı. Kazalardan 72 bin 146'sına sürücü kusuru sebep olurken, 8 bin 301’i de yaya kusurundan kaynaklandı. 5 aylık dönemdeki kazalardan 2 bin 101'i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen 668 150 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

Resmi verilere göre, yılın ilk 5 ayında Ankara'da 39, Bursa'da 27, İstanbul'da 47 ve İzmir'de 27 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2 bin 662 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 3 bin 664 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa'da geçtiğimiz Mayıs ayında 701 yaralamalı kaza vuku buldu. Bu kazalarda 4 kişi olay yerinde hayatını 4 kaybederken yaralanan 995 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi.

KURAL TANIMAZLARA CEZA YAĞDI

Geçtiğimiz 5 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 8 milyon 258 bin 461 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Bu cezalardan 6 milyon 759 bin 757'si güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 73 bin 688 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 509 bin 643 araç ise trafikten men edildi. Yılın 5 aylık ödeminde 100 ceza puanını dolduran 2 bin 788 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Denetimlerde 5 kez hız limitini aşan 9 bin 441 sürücüye de gerekli cezalar kesildi.