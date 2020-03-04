Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden emekli imam İsmail Coşar, 40 yılı aşkın görev yaptığı Kocatepe Camisi'nden yarın son yolculuğuna uğurlanacak. İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlit Kandili programında izleyicilerin karşısına çıkmış, 15 Temmuz hain darbe girişiminde ilk salayı okumuştu. Peki İsmail Coşar kimdir? İşte biyografisi...

İSMAİL ÇOŞAR KİMDİR?

1933 yılında dünyaya gelen İsmail Coşar; Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Ankara Mehmet Çelebi Cami Müezzinliği, Maltepe Cami İmam Hatipliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizliği ve Başkan Yardımcısı Vekilliği, Ankara Din Görevlileri ve İmam Hatip Mezunları Dernekleri Kuruculuğu, Türkiye Din Görevlileri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Başkanlığı, Hakses Dergisi Sahipliği ve Genel Yayın Müdürlüğü, Sarı Basın Kartı sahipliği, TBMM XIX. ve XX. Dönem Çankırı Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

İSMAİL ÇOŞAR HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Coşar'ın (70) kullandığı 06 UC 214 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun Polatlı Dua tepe mevkiinde önünde seyir halinde olan 06 PGT 75 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Coşar ile aynı araçta bulunan eşi Sevim Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

15 TEMMUZ'DA İLK SELAYI O OKUDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk salayı İsmail Coşar okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon ekranlarından darbecilere karşı milleti meydanlara davet etmesi sonrası Kocatepe Camisi'nin minaresine çıkarak ilk salayı okuyan Coşar, cami hoparlöründen vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırdı.

CENAZE NAMAZI KOCATEPE'DE KILINACAK

İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar'ın cenazeleri,

Coşar ve eşi, uzun yıllar görev yaptığı Kocatepe Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.