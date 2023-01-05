Trafik kazası ihbarına giden polis cinayetle karşılaştı!

Hızla olay yerine giden Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazasında yaralandığı söylenen sürücünün araç içinde ölmüş olduğunu gördü. Yapılan kısa bir incelemede olayın trafik kazasından kaynaklanmadığı ortaya çıktı. Araç sürücüsü olduğu belirlenen 32 yaşındaki Caner Akgün’ün ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, gelen ihbarda Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi'nde yaralamalı bir trafik kazası olduğu söylendi.

Caner Akgün

OLAY ÇÖZÜLDÜ

Harekete geçen polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayın tüm detaylarına ulaştı. Polisin ulaştığı bilgilere göre, Umut E .(27) adlı kişi, evden ayrılan imam nikahıyla birliktelik yaşadığı B.İ.’yi babasının evinden almak için Caner Akgün ve başka bir arkadaşıyla birlikte olay bölgesine geldi.

ÇATIŞMA ÇIKTI

Olay bölgesine gelen Umut E. ile arkadaşı araçtan indi. Caner Akgün ise araçta kaldı. Araçtan inen Umut E., B.İ.’nin kaldığı babasının evine doğru ateş açtı. Evden çıkan B.İ.’nin babası Sedat İ.(53) ve oğlu S.İ. (17), Umut E. ve arkadaşlarına ateş etmeye başladı. Karşılıklı yaşanan çatışmada araçta bulunan Caner Akgün vuruldu.