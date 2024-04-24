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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik kazası, 4 yaşındaki Zeynep’i ailesinden ayırdı

        Trafik kazası, 4 yaşındaki Zeynep’i ailesinden ayırdı

        Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 01:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 01:20
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        4 yaşındaki Zeynep kaza kurbanı!
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        Çorum'daki kaza, Çorum-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Çorum’a seyir halinde olan Mustafa Fansa (51) yönetimindeki otomobil ile Muhammed Y. idaresindeki otomobil Boğaziçi köyü kavşağında çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Fansa yönetimindeki otomobil yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mustafa Fansa ve araçta bulunan Muhammed Emin Fansa (17), Emine Fansa (42), Yunus Emre Fansa (10) ve Zeynep Fansa (4) yaralandı. Yaralılardan 4 yaşındaki Zeynep, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Emine Fansa, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Kazanın ardından Muhammed Y., araçla olay yerinden kaçtı. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri kaçan sürücüyü Yıldızhan Mahallesi Edebali Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Yaptıkları çalışmalar sonucu Muhammed Y.’ye ulaşan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Depremzede olduğu öğrenilen Fansa ailesinin Çorum’da görev yaptığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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