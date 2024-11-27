Trafik cezaları 2025 listesi gündemdeki yerini aldı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları yeniden belirlendi. Kırmızı ışık ihlali, park yasağı ihlali, emniyet kemeri takmama, ruhsatsız ve alkollü araç kullanımı gibi trafik para cezaları netleşti. Bu noktada ‘’2025 trafik cezaları ne kadar olacak?’’ sorusu sürücüler tarafından yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…