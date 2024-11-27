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        Haberler Bilgi Ekonomi TRAFİK CEZALARI 2025 LİSTESİ: Kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmama, ruhsatsız ve alkollü araç kullanımı... 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?

        Trafik cezaları 2025 belli oldu! Yeniden değerleme oranı ile 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak?

        Trafik cezaları 2025 yılı için belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlendi. Buna göre kırmızı ışık ihlali, park yasağı ihlali, emniyet kemeri takmamak, muayene yaptırmamak, kış lastiği taktırmamak, ruhsatsız ve alkollü araç kullanma gibi trafik cezaları, 2025 yılında yeniden değerleme oranında artacak. Peki, 2025 yılında trafik cezaları ne kadar olacak? İşte, zamlı trafik cezaları 2025 listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:03
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        • 1

          Trafik cezaları 2025 listesi gündemdeki yerini aldı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi. Yeniden değerleme oranı ile trafik cezaları yeniden belirlendi. Kırmızı ışık ihlali, park yasağı ihlali, emniyet kemeri takmama, ruhsatsız ve alkollü araç kullanımı gibi trafik para cezaları netleşti. Bu noktada ‘’2025 trafik cezaları ne kadar olacak?’’ sorusu sürücüler tarafından yanıt aramaya başladı. İşte detaylar…

        • 2

          YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

          Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

          Buna göre, yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 43,93 olarak tespit edildi.

          Yeni yılda vergi, harç ve ceza tutarları yeniden değerleme oranında artacak.

        • 3

          TRAFİK PARA CEZALARI ARTIRILIYOR

          Trafik para cezaları yeniden değerleme oranında artırılıyor. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarını indirme veya artırma yetkisi bulunmuyor.

          Cumhurbaşkanı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılan araç muayene ücretlerini ve cezalarını 5 yılda bir yüzde 20 oranında artırmaya veya eksiltmeye yetkili.

        • 4

          2025 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

          2025 yılında bazı trafik cezaları şöyle olacak:

          Kırmızı ışık ihlali

          2024: 1.506 TL

          2025: 2.168 TL

          Park yasağını ihlal

          2024: 690 TL

          2025: 993 TL

          Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

          2024: 1.506 TL

          2025: 2.167 TL

          Hız sınırı aşma (Yüzde 50 ve üzeri)

          2024: 6.439 TL

          2025: 9.267 TL

          Alkollü araç kullanma (En düşük)

          2024: 6.439 TL

          2025: 9.267 TL

        • 5

          Araç kullanırken telefonla konuşma

          2024: 1.506 TL

          2025: 2.168 TL

          Muayene yaptırmama cezası

          2024: 1.506 TL

          2025: 2.168 TL

          Ruhsatsız araç kullanma cezası

          2024: 6.439 TL

          2025: 9.267 TL

          Emniyet kemeri takmama cezası

          2024: 690 TL

          2025: 993 TL

          Engelli otoparkını işgal

          2024: 1.380 TL

          2025: 1.986 TL

          Kış lastiği taktırmama cezası

          2024: 4.069TL

          2025: 5.856 TL

        • 6

          EN UCUZ MTV 4.835 TL OLACAK

          Her yıl araç sahiplerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yeniden değerleme oranında artırılıyor. Motor silindir hacmi 1300 ve altı olan yeni araçlarda en düşük MTV 3.359 TL’den 4.835 TL’ye yükselecek. En yaygın kullanılan silindir hacmi 1301 – 1600 arası yeni otomobillerde en düşük MTV de 5.851 TL’den 8.421 TL’ye çıkacak.

          Otomobillerde uygulanan muayene ücreti 1.821 TL’den 2.621 TL’ye yükselecek.

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