Trabzonspor - Antalyaspor maçında ilginç bir an yaşandı.

Ev sahibi taraftarlar, maç bitti zannederek 90+4. dakikada sahaya girdi.

Uzun süreli anonslar ve güvenlik güçlerinin uğraşları sonucunda taraftarlar çimlerden yeniden tribünlere çıkarıldı.

Bu sırada korner direğini söken bir Trabzonspor taraftarı, maçın bitmediğini öğrenince korner direğini yerine dikti.

Mücadele 7 dakika sonra yeniden başladı ve 2-2 noktalandı.

Şampiyonluğun gelmesiyle taraftarlar yeniden sahaya girdi.