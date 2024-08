Trabzonspor'a 6 sezonluk bir aradan sonra tekrar geri dönen Okay Yokuşlu, bordo-mavili kulübün yaşadığı şampiyonluğu uzaktan da olsa gururla izlediğini belirterek, şampiyonluk heyecanını her zaman diri tuttuğunu, bu sezonda aynı duyguları yaşamak istediğini söyledi.

Genç yaşta Trabzonspor'a katılan ve burada hem futboluyla hem de karakteriyle büyük takdir toplayan Okay Yokuşlu, 6 sezonun ardından yeniden bordo-mavili formaya döndü. La Liga'ya transfer olmadan önce Trabzonspor'da iz bırakan milli oyuncu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Okay Yokuşlu, Trabzonspor’un 2021-22 sezonundaki şampiyonluk kutlamalarını büyük bir keyifle takip ettiğini belirterek, "O dönemde Avrupa'da oynadığım için bu başarıyı uzaktan takip ettim. Şampiyonluk hayalini hep canlı tutuyorum. Benim de içinde olduğum senaryoda bu sezonda aynı duyguları yaşamak isterim" dedi

2015-16 sezonunda Trabzonspor’a katıldığında henüz 20 yaşında olduğunu söyleyen Okay, "Şu anda hem yaş hem de tecrübe anlamında önemli bir fark var. Avrupa'da geçirdiği süre boyunca birçok şey öğrendim. Artık daha olgun ve profesyonel bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.

"FARKLI LİGLERDE DENEYİMLER KAZANDIM"

Futbol kariyeri boyunca Süper Lig, La Liga, Premier Lig ve Championship’te oynayan Okay Yokuşlu, bu ligler arasındaki en belirgin farkları da anlattı. Okay, "Temponun ve topun oyunda kalma süresinin İngiltere ve İspanya liglerinde daha yüksek. İspanya’da daha fazla topa sahip olma oyunu oynanıyor. İngiltere’de ise daha direkt futbolun hakim olduğu bir oyun oynanıyor. Dünyanın en kaliteli iki ligi sonuçta" diye konuştu.

West Bromwich Albion'da 2022-23 sezonunda yılın oyuncusu ödülünü kazanan Okay, bu ödülü kazanmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bir Türk olarak başka bir ülkede bu denli takdir edilmenin çok özel bir his olduğunu dile getiren Okay, takım arkadaşlarıyla arasındaki bağı da vurguladı.