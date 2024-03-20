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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonsporlu Hukukçular Derneği'nden Fenerbahçeli futbolcular için suç duyurusu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonsporlu Hukukçular Derneği'nden Fenerbahçeli futbolcular için suç duyurusu

        Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 19:42 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:42
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        F.Bahçeli futbolcular için suç duyurusu
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        Trabzonsporlu Hukukçular Derneği, Fenerbahçeli futbolcular hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Derneğin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "17 Mart günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası saha içerisinde suç teşkil eden eylemler sergileyen Fenerbahçeli futbolcular hakkında, Trabzonsporlu Hukukçular Derneği olarak suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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