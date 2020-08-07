DHA

Süper Lig´de şampiyonluğu son haftalarda rakibi Medipol Başakşehir´e kaptıran ve sezonu Ziraat Türkiye Kupası´nı kazanarak noktalayan bordo-mavililerde futbolcular, bu sezon sergiledikleri başarılı performans nedeniyle transferin de gözdeleri haline geldi. Özellikle Süper Lig´in en değerli oyuncuları konumunda yer alan Alexander Sörloth ile Uğurcan Çakır da Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiltere ve İtalya´dan birçok kulübün talip olduğu Sörloth ile Uğurcan için Trabzonspor yönetiminin gelecek yüksek teklifleri değerlendirebileceği, ayrıca yüksek bonservisin yanı sıra sonraki satışlarından da pay maddesi ile masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

NWAKAEME, EKUBAN VE ABDULKADİR DE LİSTELERDE

Bordo-mavili takımda başarılı bir sezonu geride bırakan Anthony Nwakaeme ile Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak da birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Özellikle Ekuban için İspanya ve İskoçya´dan bazı takımların devrede olduğu öğrenilirken, Abdulkadir Parmak´ın ise Almanya´dan taliplilerinin olduğu belirtildi. Yönetimin, bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve istediği performansı tam olarak yansıtamayan Abdülkadir Ömür´ün bu dönem satılmasına ise sıcak bakmadığı kaydedildi.

CAMPI, HOSSEINI, DA COSTA'YA GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni sezon öncesi savunma hattını da yeniden dizayn etmeyi planlayan bordo-mavililerin özellikle stoperde Gaston Campi, Majid Hosseini ile Manuel da Costa gibi isimlere teklif gelmesi halinde bu teklifleri değerlendirmeye alabileceği öğrenildi. Trabzonspor´un, 2020-21 sezonu öncesi transferde önceliği, geride kalan sezonda en büyük sıkıntıyı yaşadığı ve sürekli değişimin yaşandığı stoperin yanı sıra orta sahaya vermesi beklenirken, bu konuda da çalışmaların devam ettiği belirtildi.

OYUNCU SATIŞI İLE HARCAMA LİMİTİ GENİŞLEYECEK

Oyuncu satışı halinde harcama limiti de artacak olan bordo-mavililerde yönetimin bazı isimlerin satılması durumunda B planı olarak alternatifli transfer listesi hazırladığı kaydedildi. Transferde elini çabuk tutmak isteyen Trabzonspor´da ilk etapta eksik bölgelere takviye yapılması planlanıyor. Yüksek bonservis ücreti ile bazı isimler ile de yolların ayrılması durumunda ise harcama limitinde yer açılmasıyla B planını devreye sokularak yine boşalan mevkilere takviye yapılmasının düşünüldüğü ifade edildi.