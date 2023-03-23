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Trabzonspor’da başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın listesi Divan Kurulu’na teslim edildi

Trabzonspor’da 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçime tek aday olarak girecek olan Ertuğrul Doğan’ın yönetim kurulu listesi bugün Divan Kurulu’na teslim edildi

Giriş: 23.03.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor’da başkan adayı Ertuğrul Doğan’ın listesi Divan Kurulu’na teslim edildi
İHA

Adaylığını geçtiğimiz günlerde açıklayan Ertuğrul Doğan’ın kesin listesini bugün Zeyyat Kafkas, Divan Kurulu’na gelerek Mehmet Ongan’a teslim etti.

Bordo-mavili kulübün tüzüğüne göre yönetim, bir başkan, on dört asıl ve yedi yedek üyeden oluşurken, Doğan’ın listesi şu şekilde oluştu:

“Başkan Ertuğrul Doğan. Asıl Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı. Yedek Üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca ve Ali Beyazlı.”

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