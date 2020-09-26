Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR
SAAT: 19.00
HAKEM: Özgür Yankaya
STAT: Medical Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Afobe
TEKNİK DİREKTÖR: Eddie Newton
YENİ MALATYASPOR: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
7. RANDEVU
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, bu müsabakayla ligde birbirlerine 7. kez rakip oluyorlar. İki takım arasındaki 6 maçta bordo-mavililer 4, sarı-kırmızılılar ise 2 kez galip geldi.
Süper Lig'de iki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 4 kez sahadan galip ayrılırken, Yeni Malatyaspor da 2 defa güle taraf oldu. Bordo-mavililer, attığı 11 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçları ise Trabzonspor 2-1 ve 3-1'lık skrolarla kazanmıştı.
TRABZON'DA MAĞLUP OLMUYOR
İki ekip arasında Trabzon'da oynanan 3 maçta da Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililer, rakip ağları 8 defa sararken, kalesindeki 3 gole ise engel olamadı.
HEDEFLER İLK GALİBİYET
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig 2020-2021 sezonundaki ilk galibiyetlerini almayı hedefliyor. Bordo-mavili takım, ligin ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 3-1 yenilirken, deplasmanda ise Denizlispor ile 0-0 berabere kalmıştı. Yeni Malatyaspor da deplasmanda Karagümrük'e 3-0'lık skorla kaybederken, evinde de Göztepe ile 1-1 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrılmıştı.
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