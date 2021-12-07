Trabzonspor, Wuhan FC takımında forma giyen ve 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek olan Fildişi Sahilli oyuncuyu Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak ile gece saat 00:45 sıralarından Trabzon'a getirdi. Taraftarların karşıladığı oyuncu kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti. Oyuncu Trabzon'da yapacağı son görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Jean Evrard Kouassi Trabzonspor ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. 27 yaşındaki futbolcu yıllık 700 bin euro kazanacak. Oyuncunun bonservis bedeli bulunmuyor.