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Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ertuğrul Doğan hayatı ve spor kariyeri

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Ertuğrul Doğan seçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin, 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı. Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, 20 aylığına bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi. İşte, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Giriş: 27.03.2023 - 02:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un yeni başkanı oldu. Bordo mavili takımın 18. başkanı seçilen Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, 20 aylığına bordo-mavili kulüpte başkanlığa getirildi. Gelişmenin ardından "Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorusu gündeme geldi. İşte, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın spor kariyeri ve hayatı hakkında merak edilenler...

  • ERTUĞRUL DOĞAN 18. BAŞKAN OLDU

    Trabzonspor´da Ertuğrul Doğan, kulübün 18´nci başkanı olurken, bordo mavililerde sırasıyla; Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Suat Oyman, Salih Erdem, Şamil Ekinci, Ahmet Celal Ataman, Mustafa Günaydın, Mehmet Ali Yılmaz, Mazhar Afacan, Faruk Nafiz Özak, Özkan Sümer, Atay Aktuğ, Nuri Albayrak, Sadri Şener, İbrahim Hacıosmanoğlu, Muharrem Usta ve Ahmet Ağaoğlu başkanlık yapan isimler olmuştu.

  • 48. DÖNEM YÖNETİM KURULU

    Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor´un 48´inci dönem yönetim kurulu ise şöyle oluştu:

    Asil üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı

    Yedek üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı

     

    20 ay süreyle seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki 48´inci yönetim kurulunun görevi 2024 yılı Aralık ayında sona erecek.

  • ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

    Ertuğrul Doğan, 1977 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Doğan, Oltan-Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi.

    2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kuran Ertuğrul Doğan, aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenerek iş hayatını sürdürüyor.

     

    Doğan, Trabzonspor Kulübünde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020 yılında başkan yardımcısı olarak görev aldı. 2021 yılından itibaren ise Trabzonspor Asbaşkanı olarak görevini sürdürdü. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Trabzonspor´un 18´inci başkanı seçildi.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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