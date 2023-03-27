48. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Trabzonspor´un 48´inci dönem yönetim kurulu ise şöyle oluştu:
Asil üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Faruk Hacıhaliloğlu, Yahya Karahasan, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, Ahmet Beşir, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı
Yedek üyeler: Ceyhun Eskici, Hüseyin Ekşi, İmdat Yılmaz, Fatih Solak, Selim Burak Özdemir, Mustafa Atmaca, Ali Beyazlı
20 ay süreyle seçilen Ertuğrul Doğan başkanlığındaki 48´inci yönetim kurulunun görevi 2024 yılı Aralık ayında sona erecek.