Trabzonspor ve taraftarlarının karşılaşmayı birlik ve beraberlik sembolleriyle dolu bir geceye dönüştürmesine dikkat çekildi. Ayrıca karşılaşma öncesinde Trabzonspor taraftarının yaptığı koreografi için de "Muhteşem" ifadeleri kullanıldı.