Depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan arama kurtarma ekibinden birisinin kaskına Güney Kore, Hindistan, Fransa, Bulgaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Çekya, Moldova, Malezya, Macaristan, Kazakistan, Karadağ, Çin, Almanya, Kırgızistan, İspanya, Yunanistan, Polonya, Ukrayna, Avusturya, Arnavutluk, Japonya, Rusya, İtalya, Özbekistan, Romanya, İsviçre, Portekiz, Birleşik Krallık ve Hollanda´nın bayrakları yerleştirildi. Yıkılmış binalarda umut arayan iş makinelerinin de yer aldığı koreografide, enkazlar arasından yükselen bir elin tuttuğu Türk bayrağı ise dikkati çekti.