Trabzonspor'un Onuachu ısrarı!

Trabzonspor'un Onuachu için yaptığı teklifleri geri çeviren ve 15 milyon euro'luk bonservis talebinde direten Southampton'ın inadı kırılmaya başladı. Bunda tecrübeli santrforun Karadeniz ekibinde oynama isteğinin de büyük rol oynadığı öğrenildi.