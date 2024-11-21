Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Trabzonspor finansal durumunu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo mavililerin 31 Ağustos 2024 tarihi itibari ile güncel borcunun 10 milyar 357 milyon 387 bin 711 lira olduğunu açıklandı.

Öte yandan Trabzonspor, 1 Haziran 2024 - 31 Ağustos 2024 döneminde 322 milyon TL zarar edildiğini açıkladı.

REKLAM advertisement1

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladığımız mali tablolar; halka açık şirketimiz olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin, 31 Ağustos 2024 tarihli hesaplarına ilişkindir. Söz konusu mali tablolarda; eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımı ve diğer ekonomik hamlelerimizin sonuçları yer almamaktadır. 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kulübümüzün güncel borç miktarı 3 milyar 940 milyon TL olarak resmi web sitemizde yer alan 48. Dönem Faaliyet Raporunda kamuoyuna duyurulmuştur. Son dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz ekonomik hamlelerin ne kadar kritik ve nasıl bir öneme sahip olduğu açıklanan raporlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kulübümüzün güncel mali tabloları, ay sonunda gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında tüm detayları ile camiamızla paylaşılacaktır" denildi.