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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu belli oldu

        Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra hava yoluyla İstanbul'a gitti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:48
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        Trabzonspor'un Başakşehir kafilesi belli oldu
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        Trabzonspor, Süper Lig’in 28’inci haftasında karşılaşacağı Başakşehir FK maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30’da özel uçakla İstanbul'a gitti.

        KADRODA 5 EKSİK

        Bordo mavili takımda sakatlıkları sebebiyle kaleci Onuralp Çevikkan, Tony Nwakaeme, Stefan Savic, Cihan Çanak ile Okay Yokuşlu kadroda yer almadı.

        Trabzonspor’un 22 kişiden oluşan Başakşehir deplasman kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

        Uğurcan Çakır, ⁠ Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Mustafa Eskihellaç, Hüseyin Türkmen, Ali Şahin Yılmaz, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Batista Mendy, Tim Jabol Folcarelli, John Lunstram, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Denis Draguş, Simon Banza, Danylo Sikan, Enis Destan.

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