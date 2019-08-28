Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi AEK'yi konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda 20.30'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak

Atina'da oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yakaladığı avantajı değerlendirerek rakibi karşısında turu geçmeyi hedefliyor.

TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ KEZ GRUPLARA KALMAK İSTİYOR

Trabzonspor, Yunanistan temsilcisini elemesi halinde tarihinde üçüncü kez gruplara kalma başarısı gösterecek.

Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalmıştı.

BU SEZON AVRUPA'DA 4. MAÇ

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla elerken, AEK karşısında da Yunanistan'dan 3-1'lik galibiyetle döndü.

Karadeniz ekibi, bu sezon Avrupa yolculuğunda 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-mavili takımın attığı 7 golün 4'ünü Caleb Ekuban, 2'sini Alexander Sörloth, 1'ini ise Filip Novak kaydetti.

KAPALI GİŞE OYNANACAK

Bu sezon Avrupa'da Sparta Prag, Süper Lig'de de Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahasındaki 3. maçını da kapalı gişe oynayacak.

İlk 2 karşılaşmada olduğu gibi biletleri tüketen bordo-mavili taraftarlar, Medical Park Stadı'nı yine dolduracak.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor'da Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlıkları devam ediyor. Arjantinli oyuncu Jose Sosa'nın sakatlığının bulunmadığı ve akşamki çalışmada yer alacağı belirtildi.

Kadroya yeni katılan İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in antrenman eksiği olduğu, teknik heyetin hazırladığı özel program doğrultusunda hazır hale getirilmeye çalışılacağı öğrenildi.

Trabzonspor'un AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Sörloth ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA GEÇMİŞİ

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 80, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 81. MAÇ

Trabzonspor, AEK takımıyla eski adı UEFA Kupası yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 81. maçını oynayacak. Kupada ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 80 maçın 33'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan bordo-mavililer, 26 maçta mağlup oldu. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 113 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 106 gole engel olamadı.

DEVLERE KARŞI ZAFERLER

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa'da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere'nin Aston Villa takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYETİNİ ARNAVUTLUK TAKIMI KARŞISINDA ALDI

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa'da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

EN FARKLI YENİLGİ BARCELONA'YA KARŞI

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordo-mavililer, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.