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        Haberler Spor Futbol Trabzonspor U19 Takımı'nın tarihi maçta konuğu Inter! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor U19 Takımı'nın tarihi maçta konuğu Inter!

        UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde bugün İtalyan ekibi Inter ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 09:26 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:26
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        Fırtına'nın yarı final yolunda rakibi Inter!
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        Trabzonspor U19 Takımı, sahasında tarihi bir maça çıkacak.

        Bordo-mavililer, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında sahasında Inter'i konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Trabzonspor, sahasında galip gelerek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmaya taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

        Trabzonspor U19 Takımı, Inter'i elemesi durumunda yarı finalde Salzburg - Olympiakos maçının galibiyle karşılaşacak. UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakaları 25 Nisan 2025 tarihinde İsviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada oynanacak.

        Trabzonspor'un önceki turlardaki iç saha maçlarında olduğu gibi, bu karşılaşmada da taraftarlar ücretsiz olarak stada girebilecek.

        Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde son 32 turunda Juventus, son 16 turunda ise Atalanta'yı saf dışı bırakmıştı.

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