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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor taraftarından tarihi rekor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor taraftarından tarihi rekor!

        UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor ile Inter arasında oynanan maçı tribünden 40 bin 368 kişiyle taraftar rekoru kırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:29
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        Trabzonspor taraftarından tarihi rekor!
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        UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında Trabzonspor ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar rekor kırdı.

        Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı. Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor geride bırakıldı.

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