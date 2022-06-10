Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı ne zaman, hangi tarihte? Süper Kupa Trabzonspor Sivasspor maçı nerede oynanacak?

Süper Kupa'da 2021-2022 sezonu şampiyonunu belirleyecek Trabzonspor Sivasspor maçıyla ilgili ayrıntılar belli oldu. İşte bordo mavili ve kırmızı beyazlı taraftarların merakla araştırdığı konuya ilişkin ayrıntılar...

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

2021-2022 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa mücadelesi 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20:45 olarak açıklandı.

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

