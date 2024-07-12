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        Trabzonspor, sezon hazırlıklarını Macaristan'da sürdürüyor

        Trabzonspor'un sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampı, Macaristan'ın Szeged kentinde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 23:13 Güncelleme: 12.07.2024 - 23:13
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        Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor!
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        Sezon öncesi 2. etap yurt dışı kampını Macaristan'ın Szeged kentinde gerçekleştiren Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde günü çift antrenmanla geçiren bordo mavili futbolcular, kamp yapılan otelin sahasındaki akşam idmanında pas çalışması ve dar alanda oyunun ardından gol organizasyonları çalıştı.

        Trabzonspor, kamptaki ikinci ve son hazırlık maçında yarın TSİ 18.30’da Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.

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