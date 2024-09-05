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        Haberler Spor Transfer Trabzonspor Serdar Saatçı ve Simon Banza'yı kadrosuna kattı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor Serdar Saatçı ve Simon Banza'yı kadrosuna kattı!

        Trabzonspor Braga'dan Simon Banza'yı kiralık olarak Serdar Saatçı'yı ise bonservisiyle kadrosuna kattığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 23:03 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:03
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        Trabzonspor, Simon Banza'nın kiralık transferi için Braga ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Simon Bokote Banza'nın, Kulübümüze geçici transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya kiralama bedeli olarak 2.000.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." denildi.

        SERDAR SAATÇI BONSERVİSİYLE TRANSFER OLDU

        Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın transferi için Braga ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Bordo mavili takım, Braga'dan 21 yaşındaki stoper Serdar Saatçı'yı 2.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı'nin Kulübümüze kesin transferi konusunda, Braga ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Braga'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir." denildi.

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        OYUNCUYA VERİLECEK MAAŞ

        Trabzonspor, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Serdar Saatçı'ya 2024/2025 sezonu için 22 Milyon 500 Bin TL garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

        Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel futbolcu Serdar Saatçı ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 4+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

        Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

        2024/2025 futbol sezonunda 22.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda ise oyuncuya; bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

        Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

        2028/2029 futbol sezonunda, bir önceki sezon ödenecek garanti ücrete, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak (Tüfe+Üfe)/2 oranında artış yapılacak olup, her halükarda bu artış oranı %30'dan fazla olmayacaktır.

        Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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