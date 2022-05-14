Trabzonspor şampiyonluk kutlaması için geri sayım başlamış durumda. İşte kutlama programı ve sahne alacak sanatçılarla ilgili bilgiler...



TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bordo - mavili takım, şampiyonluk kutlamalarını 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirecek. Kutlamalar beIN Sports Haber'den canlı olarak aktarılacak. İşte, Trabzonspor kutlama programı:

17:00 Şampiyonluk Filosu-Deniz Kutlama Tesislerinden Trabzon Limanına

18:30 Şampiyonluk Korteji - Üstü açık Otobüsle Trabzon Limanından Stadyuma

19:00 Stadyuma Varış

STAT İÇİ

16:00 Stat kapılarının açılması

18:00 Sanatçı performansları

19:45 Sahnede horon (Kasketliler)

19:50 Dev horon

20:00 Sahnede kolbastı şov

20:11 Kupa töreni başlangıcı

21:30 Stat içi şampiyonluk turu

21:45 DJ/Sanatçı performansları

23:00 Kapanış

SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne alacak.

TRABZONSPOR KUPA TÖRENİ BİLET FİYATLARI

VIP Platinum: 2.000 TL

VIP Gold: 1.500 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 700 TL

Doğu: 600 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL

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