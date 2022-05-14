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Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hangi sanatçılar çıkacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, kutlamalarına devam ediyor. Bordo mavililer bu akşam saha ve seyircisi önünde şampiyonluk kutlaması yapacak. Peki, Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve Hangi sanatçılar sahne alacak?

14.05.2022 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve şifresiz hangi kanalda canlı yayınlanacak? TS şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları ne kadar?

Trabzonspor şampiyonluk kutlaması için geri sayım başlamış durumda. İşte kutlama programı ve sahne alacak sanatçılarla ilgili bilgiler...

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Bordo - mavili takım, şampiyonluk kutlamalarını 14 Mayıs Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda gerçekleştirecek. Kutlamalar beIN Sports Haber'den canlı olarak aktarılacak. İşte, Trabzonspor kutlama programı:

17:00 Şampiyonluk Filosu-Deniz Kutlama Tesislerinden Trabzon Limanına
18:30 Şampiyonluk Korteji - Üstü açık Otobüsle Trabzon Limanından Stadyuma
19:00 Stadyuma Varış

STAT İÇİ

16:00 Stat kapılarının açılması
18:00 Sanatçı performansları
19:45 Sahnede horon (Kasketliler)
19:50 Dev horon
20:00 Sahnede kolbastı şov
20:11 Kupa töreni başlangıcı
21:30 Stat içi şampiyonluk turu
21:45 DJ/Sanatçı performansları
23:00 Kapanış

SAHNE ALACAK SANATÇILAR

Kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne alacak.

TRABZONSPOR KUPA TÖRENİ BİLET FİYATLARI

VIP Platinum: 2.000 TL

VIP Gold: 1.500 TL

VIP Silver: 1.000 TL

Batı: 700 TL

Doğu: 600 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL

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