Trabzonspor Onuachu ile attı, faul kararı verildi
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 42. dakikasında Paul Onuachu'nun ağlara gönderdiği top faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 42. dakikasında Paul Onuachu'nun yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu ancak gol geçerli sayılmadı.
Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek ile mücadeleye giren Onuachu rakibinden kurtulup kafayla topu ağlara gönderdi. Onuachu gol sevincine giderken hakem Zorbay Küçük faul gerekçesiyle oyunu durdurdu ve golü geçerli saymadı.
Pozisyon sonrası Onuachu'nun yoğun itirazlarına rağmen VAR'dan gelen onayla oyunun faul kararında kaldı ve oyun 1-0 devam etti.
İşte o anlar;