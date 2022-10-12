UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, sahasında güçlü Fransız ekibi Monaco'yu konuk etmeye hazırlanıyor. H Grubu'nda ilk 2 sırayı hedefleyen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki, bordo mavili taraftarların merakla beklediği Trabzonspor Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?