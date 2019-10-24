Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında ağırladığı Basel'le ise 1-1 berabere kaldı. Krasnodar karşısında gruptaki ilk galibiyetini arayacak bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 47 yenilgi aldı. İşte Trabzonspor Krasnodar maçına dair detaylar...

TRABZONSPOR KRASNODAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü hafta maçında yarın Rusya'nın Krasnodar ekibini konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK VAR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek. Birinci derece uyluk ön adale zorlanması bulunan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un, yarınki maçta sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

BU SEZON AVRUPA'DA 7. RANDEVU

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 7. maçına Krasnodar önünde çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya’nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1’lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan’ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın, gruplara kalma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, grupta ise İspanya’nın Getafe takımına rakip sahada 1-0 yenilmiş, Basel’le de evinde 1-1’lik berabere kalmıştı.

"TRABZONSPOR'UN FARKINDAYIZ"

Teknik direktör Matveev ile takım kaptanı Aleksandr Martynovich, maçın oynanacağı Medical Park Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rus ekibinin teknik direktörü, Trabzonspor ile yapacakları maç öncesinde gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Biz yarınki maçta elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ortamı biliyoruz ve Trabzonspor'un da farkındayız. Fakat biz de takım olarak buraya hazır bir şekilde geldik." ifadesini kullandı.

Grupta Trabzonspor'un 1 puanı olduğuna işaret eden Matveev, "Trabzonspor 1 puan aldı ve biz henüz puan alamadık. Bunun farkındayız ve tedbirlerimizi aldık.Yarınki atmosferin çok iyi olacağına eminim. Stat, şehir gezdiğimiz yerlere baktığımız zaman maça hazır şekilde gözüküyorlar. Biz de gereken önlemleri aldık. Çünkü bu maç bizim için çok önemli. İnatçı bir yapımız var ve sahaya yansıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

DEVLERE KARŞI ZAFERLER

Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa’da oynadığı maçlarda büyük takımlara karşı önemli galibiyetler elde etti. Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı başarılı sonuçlar alan bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere’nin Liverpool, 1983-1984 sezonunda İtalya’nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya’nın Barcelona ve 1994-1995 sezonunda ise İngiltere’nin Aston Villa takımlarını Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 1-0’lık sonuçlarla yenmeyi başardı. Trabzonspor, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter’i 14 Eylül 2011’de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında da 1-0 mağlup ederek Avrupa’da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYETİNİ ARNAVUTLUK TAKIMINA KARŞI

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk’un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası’nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0’lık sonuçla mağlup ederek, Avrupa’da oynadığı 127 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

EN FARKLI YENİLGİ BARCELONA'YA KARŞI

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgisini ise İspanya’nın Barcelona takımı karşısında gördü. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonu Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. Tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona’ya 7-2’lik sonuçla mağlup olmuştu.