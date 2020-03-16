Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirilecektir" denildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."