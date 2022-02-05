

6' Visca

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STAT: Medical Park

SAAT: 16:00

HAKEM: Zorbay Küçük

YAYIN: BeIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Hugo, Denswil, Puchachz, Siopis, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Eren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Mortadha, Ahmet, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu

Ligde 54 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, rakibini yenerek şampiyonluk yolunda yakaladığı avantajı sürdürmek istiyor. Bordo-mavili takımda, Koita ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Ligde çıktığı son 5 maçı kazanan Kasımpaşa, iyi gidişini Trabzonspor karşısında da sürdürmek istiyor. Geride kalan 23 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 27 puanla girdi.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı Ryan Donk ile sakatlığı süren Jeffrey Bruma, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bordo-mavili takım, ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.