        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, hücum verilerinde zirvede - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, hücum verilerinde zirvede

        Süper Lig'de sezona son yılların en iyi başlangıcını yaparak, hem hücum hem de istatistik verilerinde fark yaratan Trabzonspor, 9'uncu hafta itibarıyla birçok alanda da zirveye çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 21.10.2025 - 11:38
        Trabzonspor, hücum verilerinde zirvede!
        Süper Lig’de 9’uncu hafta sonu itibariyle 20 puanla 2’nci sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde birçok istatistikte zirveye çıktı.

        Bordo mavili ekip; isabetli orta, başarılı top sürme, kafa golü ve direkten dönen şut kategorilerinde ligin en üretken takımları arasında yer aldı.

        İSABETLİ ORTADA AÇIK ARA LİDER

        Verilere göre Trabzonspor, ligin ilk 9 haftasında yüzde 38’lik isabetli orta oranıyla zirvede yer aldı. Bordo-mavilileri yüzde 31,7 ile Galatasaray, yüzde 29,3 ile Konyaspor takip etti. Özellikle Pina, Zubkov, Mustafa Eskihellaç ve Olaigbe gibi kanat ve bek oyuncularının ceza sahasına yaptığı etkili ortalar, bu istatistikte belirleyici rol oynadı.

        TOP SÜRMELERDE DE FIRTINA ESİYOR

        Trabzonspor, maç başına 10,8 başarılı dripling ortalamasıyla Süper Lig’de bu alanda da 1’inci sırada yer aldı. Bordo-mavilileri 8,4 ortalamayla ikas Eyüpspor, 8 ortalamayla RAMS Başakşehir takip etti. Takımın bu performansında, orta sahada topu alıp dikine ilerleyen Oulai’nin bireysel yeteneği ve fiziksel gücü önemli bir paya sahip.

        KAFADA RAKİP TANIMIYOR

        Trabzonspor, bu sezon şu ana kadar 15 golün 6’sını kafa vuruşuyla bulup, ligde bu alanda da zirveye yerleşti. Bordo-mavililerin 6 kafa golünün 3’ünü Onuachu atarken, diğer golleri Augusto, Savic ve Sikan kaydetti. Ceza sahası ortalarındaki etkinlik ve Onuachu’nun hava hakimiyeti bu başarının temel sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

        CEZA SAHASI İÇİNDE ETKİLİ

        Trabzonspor’un bu sezon attığı 15 golün 13’ü ceza sahası içinden, 2’si ceza sahası dışından geldi. Bu veri, bordo-mavililerin rakip ceza sahasında sık bulunarak tehlike yaratma becerisini ortaya koydu.

        DİREKTEN EN FAZLA DÖNEN TAKIM

        Trabzonspor, ligin ilk 9 haftasında 7 topunun direkten döndüğü istatistiğiyle bu alanda da zirvede. Bu alanda direkten dönen 6’şar topuyla Galatasaray ve Samsunspor ikinci sırayı paylaştı. Trabzonspor bu sezon yakaladığı hücum temposuna rağmen, direklerden dönen toplarla şanssız anlar da yaşadı. Süper Lig’in ilk 9 haftasında toplam 7 kez topu direğe takılan bordo-mavililer, bu alanda ligin zirvesinde yer aldı. Trabzonspor, süper ligde oynadığı Kasımpaşa, Samsunspor, Gaziantep FK, Kayserispor (3), Çaykur Rizespor, karşılaşmalarda direğe takılmıştı. Bordo mavililerin en fazla direğe takıldığı karşılaşma ise 7’nci haftada Kayserispor’la oynanan maç oldu. Bu mücadelede Folcarelli’nin sert şutu üst direkten, Onuachu’nun kafa vuruşu üst direkten, Sikan’ın vuruşu da üst direkten dönmüştü.

        Öte yandan bahse konu istatistikler, Trabzonspor’un Süper Lig’de hem hücum hem de fiziksel verilerde öne çıktığını gösterdi. Bordo-mavililer hem saha içi organizasyonda hem de fiziksel mücadelede ortaya koyduğu istatistiklerle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

