09 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, karşılaşmanın ilk golünü kaydeden Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'un bu sezonki etkili performansıyla zirve yarışında iddiasını ortaya koyuyor.
Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin avroya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu, ilk 14 haftanın tamamında forma giyip, bin 241 dakika görev yaparken, bu maçların 9'unda rakip fileleri 1'er kez havalandırmayı başardı.
Kaydettiği 9 golle takımının en skorer oyuncusu olan Sörloth, gol krallığı yarışında da Adis Jahovic (BtcTurk Yeni Malatyaspor),Papiss Cisse (Aytemiz Alanyaspor) ve Vedat Muric'le (Fenerbahçe) birlikte zirveyi paylaştı.
GOL ATTIĞI MAÇLARDA YENİLGİ YOK
Süper Lig'in geride kalan 14 haftasında 26 puan toplayarak 3. sırada kendisine yer bulan Trabzonspor, Norveçli golcüsünün skor ürettiği 9 maçta hiç yenilmedi. Bordo-mavili ekip, Sörloth'un gol attığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik alıp, bu sezon topladığı 26 puanın 19'unu elde etti. Sörloth'un skora katkı yaptığı maçlarda Trabzonspor; Beşiktaş ve Gaziantep FK'yi 4-1, Çaykur Rizespor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0, Antalyaspor'u 3-1 yenip, Kasımpaşa ve Galatasaray'la 1-1, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'le de 2-2 berabere kaldı.
BURAK VE RODALLEGA'YI GERİDE BIRAKTI
Norveçli futbolcu, geçen sezon takımda görev yapan Hugo Rodallega ve Burak Yılmaz gibi tecrübeli golcüleri de performansıyla geride bıraktı. Geçen sezon 14 haftalık bölümde Hugo Rodellega rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 12. haftanın ardından kadro dışı bırakılan ve sakatlık sorunu da yaşayan Burak Yılmaz ise 5 gol kaydetmişti.
23 RESMİ MAÇTA TOPLAM 12 GOL
Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda çıktığı 23 resmi maçta toplam 12 gol atma başarısı gösterdi. Ligde 14 maçta 9 gol bulan Sörloth, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 1 müsabakada da 1 gol ile takımının skor yükünü çekti.
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