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Trabzonspor, Giresun deplasmanında galibiyeti buldu

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Trabzonspor, Giresunspor'a konuk olduğu maçta 4-2'lik galibiyetle ayrıldı

Giriş: 30.05.2023 - 22:40 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor, Giresun deplasmanında galibiyeti buldu
DHA

Spor Toto Süper Ligin 36´ncı hafta maçında Bitexen Giresunspor, sahasında Trabzonspor´a 4-2 yenildi.

8´inci dakikada Trabzonspor atağında Visca kale sahasına ortaladı, Umut Bozok´un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13´üncü dakikada Alper Uludağ´ın uzaktan şutu az farkla üstten auta çıktı.


21´inci dakikada Trezeguet, topu defans arkasına gönderdi, müsait durumdaki Umut Bozok´un kafa vuruşunda Ferhat Kaplan topa sahip oldu.

29´uncu dakikada Trabzonspor´da Hüseyin Türkmen sol kanattan bindirme yapan Visca´ya aktardı, bu oyuncunun kale sahasına gönderdiği topu yakın mesafeden kafa ile filelere gönderen Umut Bozok oldu: 0-1.


34´üncü dakikada Giresunspor´da Alper Uludağ çıkarken topu Visca´ya kaptırdı, bu oyuncu Umut Bozok´a aktardı. Umut Bozok bekletmeden kale sahasına yerden çıkardı, Bardhi plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

41´inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Giresunspor´da Alper Uludağ geçti. Alper´in direk kaleye vuruşunda top az farkla auta gitti.

59´uncu dakikada Eren Elmalı´nın ceza sahası içine gönderdiği topa dokunan Umut Bozok, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

70´inci dakikada Trezeguet, ceza sahası içinde Kadir Seven´in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından 72´nci dakikada topun başına geçen Bakasetas, topu sert bir vuruşla üst köşeden ağlara gönderdi: 0-4.

74´üncü dakikada Kuwas, ceza sahasına girmeden topu arka direğe doğru gönderdi. Topu gelişine vuran Faruk Can Genç, topu köşeden ağlara gönderdi: 1-4.

80´inci dakikada Faruk Can Genç ceza sahasına girmeden ortaladı. Arka direkte bulunan Bajic, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-4.

90+2´nci dakikada Hamsik´in şutu yan direkten oyun alanına geri döndü.

Maçta başka gol olmadı ve mücadeleyi Trabzonspor 4-2 kazandı.

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