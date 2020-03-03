Süper Lig'de oldukça kötü bir dönem yaşayan ve son 5 maçından sadece 2 puan çıkarabilen Fenerbahçe ise, bu kulvarda yoluna devam ederek kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayıran ancak sahaya Yanal'ın yönetiminde çıkacak olan sarı-lacivertliler, Trabzon'dan İstanbul'a avantajlı bir skorla dönerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.