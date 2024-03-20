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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor-Fenerbahçe maçının disiplin sevkleri haftaya kaldı! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçının disiplin sevkleri haftaya kaldı!

        Süper Lig'de olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının disiplin sevkleri gelecek haftaya kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 22:55 Güncelleme: 20.03.2024 - 22:55
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        Olaylı maçın sevkleri haftaya kaldı!
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        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayların henüz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevki yapılmadı.

        Genelde haftanın maçlarının sevkleri Salı günleri yapılırken; şiddetli olayların olduğu Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının dosyası henüz tamamlanamadı.

        Hukuk kurulunun çok fazla detayı bulunan olayları tekrar tekrar inceleyip, videoları ise defalarca izleyip notlar aldığı ve bu mücadele ile ilgili disiplin sevklerinin haftaya tamamlanacağı belirtildi.

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