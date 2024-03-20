Trabzonspor-Fenerbahçe maçının disiplin sevkleri haftaya kaldı!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olayların henüz Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevki yapılmadı.

Genelde haftanın maçlarının sevkleri Salı günleri yapılırken; şiddetli olayların olduğu Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasının dosyası henüz tamamlanamadı.

Hukuk kurulunun çok fazla detayı bulunan olayları tekrar tekrar inceleyip, videoları ise defalarca izleyip notlar aldığı ve bu mücadele ile ilgili disiplin sevklerinin haftaya tamamlanacağı belirtildi.