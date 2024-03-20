Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 7 kişi adliyeye sevk edildi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olaylarla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında sahaya ilk atlayan H.Ç.'nin de bulunduğu öğrenildi
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaşanan olaylarla ilgili yakalanan 12 kişiden 7'si adliyeye çıkarıldı.
SAHAYA İLK ATLAYAN KİŞİ DE ARALARINDA
AA'da yer alan habere göre Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'sinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Aralarında sahaya ilk atlayan H.Ç'nin de bulunduğu bu kişiler sağlık kontrolünün ardından Trabzon Adliyesi'ne getirildi.