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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın ölümüne ilişkin araç sürücüsü Muratcan T. "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre mahkeme, hızının düşük olduğunu belirten sanığın yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi. Olay yerinde keşif yapılacak.

Kaza, 10 Şubat'ta Beyoğlu, İmrahor Caddesi'nde bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde meydana geldi. İl başkanlığından çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'ya, Muratcan T.'nin kullandığı araç çarpmış ve Baltacı hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan sürücü, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, araç sürücüsü Muratcan T.'nin "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti. REKLAM SANIĞIN BABASI BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesindeki görülen duruşma öncesinde sanığın babası, duruşma salonu önünde bulunan Baltacı ailesinin avukatlarına, hayatını kaybeden Fatma Sevim Baltacı'nın ailesine ulaşmaya çalıştıklarını, olaydan dolayı üzgün olduklarını ve başsağlığı dilediklerini ilettiklerini söyledi. İlk duruşmaya tutuklu sanık Muratcan T. ile taraf avukatları katıldı. AK Parti İstanbul Kadın Kolları adına avukatlar da davaya katılma talebinde bulundu.

"OLAYDA KUSURUM YOKTUR" Sanık Muratcan T. savunmasında, "Sağlık personeliyim, özel uzman ambulansta çalışıyorum. O gün nöbetim bitmişti eve dönüyordum. Kağıthane istikametinden Beyoğlu'na seyir halindeydim, hızım yaklaşık 55-60 km civarındaydı. Tam virajı bitirmişken birden karşıma beyaz bir şey çıktı. Frene abandım. Direksiyonu sağa kırdım. Araç kaldırıma çıktı. Arka sağ lastik yarıldı ön cam yüzüme patladı arabayı hemen durdurdum. Ne yaşandığını anlamak için olay yerine koştum. Yerde yaralı kadın görünce ilkyardım müdahalesinde bulundum. Etrafa da 112'yi aramalarını söyledim. Hastanın bilincini solunumunu kontrol ettim. Kanamalarına tampon yaptım. O sırada hala yaşıyordu. Polis ve ambulans geldi. Ambulansta kalbi durmuş geri döndürdüler. Ben de tedavim ve alkol testi için hastaneye götürüldüm. Camlardan dolayı ben de yaralanmıştım. Yüzüm kan içindeydi, alkollü değildim. Olayda kusurum yoktur" dedi. REKLAM Sanık, poliste kendisine iki tarafın da kusuru olduğunun söylendiğini, kendilerine kusurunun ne olduğunu sorduğunda hız limitini aştığının söylendiğini, tekrar sorduğunda 60-70 kilometre hız ölçtüklerinin söylendiğini belirterek "O şekilde dedikleri için ilk ifademde hızımın 60-70 km olduğunu söylemiştim. Polislere güvenip öyle söyledim. Normalde hızım daha düşüktü" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın cenaze törenine katılmıştı AVUKATI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ Sanık avukatı ise "Müvekkilim olay yerinde makul hızda ilerlemektedir. Kolluk aşamasında defalarca videoyu izledik. Müvekkil sağ tarafa döndüğü için en sağ şeritte ilerlerken müteveffa da gelmektedir. Müvekkil müteveffayı görür görmez elinden geleni yapmış, direksiyonu sağ tarafa kırıp frene abanmıştır. Kaput tarafından çarptığı söylenmektedir. Müvekkilin babası itfaiyede çalışmaktadır aracı aynı şekilde muhafaza etmiştir. Aracın her yerini inceledik fotoğrafladık. Aracın ön tarafından herhangi bir çarpma durumu yoktur. Sağ arka tekeri kaldırıma girdiği için yırtılmıştır. Müvekkil hayatı boyunca yaptığı görevden dolayı hayat kurtarmıştır. Kazanın olduğu yer sürekli karanlıktır. Yolun virajlı olması nedeniyle fren mesafesi ve intikal mesafesi uzamıştır. Müvekkil olay yerine her zamanki dikkatiyle giderken kaza olmuştur. Tahliyesini talep ederiz" dedi. ŞİKAYETÇİ AVUKATLARI: "TUTUKLULUĞU DEVAM ETSİN" Şikayetçi Muharrem Baltacı'nın avukatı, hız konusunda bilirkişi raporunda herhangi bir tespit göremediklerini belirterek "Kazanın gerçekleştiği yolda yaya geçidine yaklaşım ve 30 kilometre hız tabelası vardır. Raporun sonuç kısmına itiraz ediyoruz. Sanığın asli kusurlu olduğunu düşünüyoruz. Maktulün 10 metre sürüklenmesi dikkate alındığında hızın söylenenden yüksek olduğunu düşünüyoruz. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı avukatları da "Biz AK Parti Kadın Kolları olarak saldırıya uğrayan, hakkı ihlal edilen kadınların yanında olduk. Maktul arkadaşımız 15 yıl gönüllü olarak emek verdiği davada mesai bitince ayrılırken kazaya karışmıştır. Katılma talebimizin kabulü ve tutukluluk halinin devamını isteriz" şeklinde konuştular. Şikayetçi avukatı Taha Sarıcaoğlu da "Sanığın olayda aşırı hızlı olduğu Fatma Sevim Baltacı'yı yaklaşık 10 metre kadar havaya fırlattığı kaza tespit raporlarında mevcuttur. Sanığın semti çok iyi bildiği, AK Parti İstanbul İl Binasını bildiği dolayısıyla yaya kalabalığının yoğun olduğunu bilmesi gerekmektedir. Hız konusunda tespit yapılana kadar tutukluluk halinin devamını talep ederiz" diyerek olay yerinde keşif yapılmasını da istedi. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILACAK Mahkeme, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın suçtan doğrudan zarar gören olmaması nedeniyle katılma talebini reddetti. Olay yerinde keşif yapılmasına hükmeden mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, duruşmayı erteledi.