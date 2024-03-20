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        Haberler Dünya Rusya, ABD'yi uyardı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor

        Rusya, ABD'yi uyardı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor

        Reuters'ın SpaceX'le ilgili haberinin ardından Rusya, ABD'yi uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ticari uyduların "meşru hedef haline geldiğini" söyledi

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 17:45 Güncelleme: 20.03.2024 - 17:45
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        Rusya'dan ABD'ye uyarı: Ticari uydular meşru hedef haline geliyor
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        Rusya, uzay şirketi SpaceX'in uydularının casusluk faaliyetleri için kullanılmasıyla ilgili ABD'yi uyardı.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova bugün yaptığı açıklamada, ABD istihbaratının, SpaceX gibi şirketlerin ticari uydularını casusluk için kullanma çalışmalarından haberdar olduklarını söyledi. Zaharova bu tür adımların, uyduları meşru hedef haline getirdiğini savundu.

        Zaharova, "Washington'un kendi askeri uzay alanındaki hedefleri için özel sektörü kullanma çabalarının farkındayız. Bu tür sistemler böylece, misilleme tedbirleri için meşru hedef haline geliyor. Buna askeri misilleme tedbirleri de dahil" diye konuştu.

        Birleşik Krallık merkezli haber ajansı Reuters'ın 16 Mart'ta geçtiği haberde, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'in, ABD istihbarat servislerinden Ulusal Keşif Ofisi'yle (National Reconnaissance Office-NRO) anlaşma yaptığı öne sürülmüştü.

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        Reuters'a konuşan kaynaklar SpaceX'in, NRO'yla 1,8 milyar dolar değerinde sözleşme imzaladığını söylemişti.

        2021 tarihli anlaşmayla SpaceX'in, yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kurduğu ileri sürülmüştü.

        Bu haberlerin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu da ABD'ye iki gün önce tepki göstermişti.

        Çin ordusunun yönettiği bir sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda anlaşmanın, ABD'nin "utanmazlığını ve çifte standardını" gösterdiği savunulmuştu.

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